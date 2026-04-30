Northern Oil Gas öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Northern Oil Gas lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,39 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,25 Prozent auf 544,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 580,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at