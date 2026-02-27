Northern Oil Gas: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Northern Oil Gas hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,73 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,710 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 450,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 17,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,390 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Northern Oil Gas ein EPS von 5,14 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,10 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 3,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

