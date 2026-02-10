|
10.02.2026 06:31:29
Northern Spirits präsentierte Quartalsergebnisse
Northern Spirits hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,47 INR gegenüber 5,74 INR im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Northern Spirits 5,96 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
