Northern Spirits präsentierte Quartalsergebnisse

Northern Spirits hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Northern Spirits ein EPS von 1,32 INR je Aktie vermeldet.

Northern Spirits hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,16 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 16,85 INR. Im Vorjahr hatte Northern Spirits 14,33 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 23,09 Milliarden INR gegenüber 18,28 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at