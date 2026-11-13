Northern Spirits stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Northern Spirits gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 6,67 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Northern Spirits 4,73 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 6,38 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,63 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at