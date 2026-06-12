Northern Star Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Northern Star Acquisition A hat am 09.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,46 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Northern Star Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 86,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24,99 Prozent verringert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -4,570 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Northern Star Acquisition A ein EPS von -3,770 USD in den Büchern gestanden.

Northern Star Acquisition A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 394,84 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 484,18 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at