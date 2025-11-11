Northern Star Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Northern Star Acquisition A hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 107,0 Millionen USD, gegenüber 126,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,18 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at