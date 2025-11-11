|
11.11.2025 06:31:28
Northern Star Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Northern Star Acquisition hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Northern Star Acquisition ein EPS von -0,030 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 126,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 107,0 Millionen USD.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
