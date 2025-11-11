Northern Star Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Northern Star Acquisition hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Northern Star Acquisition ein EPS von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 126,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 107,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at