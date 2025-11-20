Northern Technologies Internationa stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Northern Technologies Internationa ließ sich am 18.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Northern Technologies Internationa die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,12 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Northern Technologies Internationa im vergangenen Quartal 22,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Northern Technologies Internationa 23,4 Millionen USD umsetzen können.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,98 Prozent auf 84,23 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85,06 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at