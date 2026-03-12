Intercontinental Exchange Aktie
WKN: A0HHD5 / ISIN: US45865V1008
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12.03.2026 17:18:35
Northern Trust Enters Fast-Growing ETF Servicing Race With Intercontinental Exchange Partnership
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