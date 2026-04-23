Northern Trust hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Northern Trust hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,79 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3,51 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at