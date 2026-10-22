Northern Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Northern Trust hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 3,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Northern Trust noch ein Gewinn pro Aktie von 2,29 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,59 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,70 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at