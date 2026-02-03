03.02.2026 06:31:28

Northfield Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Northfield Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,69 USD gegenüber 0,270 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Northfield Bancorp im vergangenen Quartal 68,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Northfield Bancorp 63,3 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,020 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Northfield Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 266,05 Millionen USD im Vergleich zu 251,33 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

