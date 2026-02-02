Northfield Bancorp Aktie
WKN DE: A1KB8Z / ISIN: US66611T1088
|
02.02.2026 17:25:28
Northfield Bancorp Stock Rises 11% Over Merger Deal With Columbia Financial
(RTTNews) - Shares of Northfield Bancorp, Inc. (NFBK) are moving up about 11 percent on Monday morning trading over its merger agreement with Columbia Financial, Inc. (CLBK), which is expected to create the third largest regional bank headquartered in New Jersey, with pro forma total assets of $18 billion based on financial data as of December 31, 2025.
Currently, NFBK is trading at $13.79, up 11.93 percent or $1.47, over the previous close of $12.32 on the Nasdaq. It has traded between $9.40 and $13.98 in the past one year.
Concurrently, the company announced its fourth-quarter financial results, reporting a net loss of $27.4 million, or $0.69 per share, compared to net income of $10.8 million, or $0.27 per diluted share, last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Northfield Bancorp Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Northfield Bancorp Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Northfield Bancorp Inc
|13,75
|11,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen deutlich fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.