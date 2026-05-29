Northfield Capital A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Northfield Capital A hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Northfield Capital A ein EPS von 0,080 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 76,05 Prozent auf 1,9 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at