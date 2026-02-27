Northland Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Northland Power hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,490 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Northland Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 722,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 571,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,650 CAD. Im Vorjahr waren 1,03 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,78 Prozent auf 2,43 Milliarden CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,35 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at