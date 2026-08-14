Northland Power hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Northland Power veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,24 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Northland Power ein Ergebnis je Aktie von -0,250 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 509,9 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 509,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at