Northland Power: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Northland Power hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Northland Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 774,6 Millionen CAD im Vergleich zu 648,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at