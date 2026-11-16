Northmark Metals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Northmark Metals stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at