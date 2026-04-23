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23.04.2026 06:31:29
Northpointe Bancshares informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Northpointe Bancshares lud am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Northpointe Bancshares in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 123,8 Millionen USD im Vergleich zu 102,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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