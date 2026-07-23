Northpointe Bancshares verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Northpointe Bancshares hat am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Northpointe Bancshares noch ein Gewinn pro Aktie von 0,510 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,32 Prozent auf 129,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 115,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at