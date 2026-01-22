Northpointe Bancshares zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Northpointe Bancshares hat am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Northpointe Bancshares 127,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 96,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 471,18 Millionen USD gegenüber 391,43 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

