Northrim Bancorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Northrim Bancorp hat am 23.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 62,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 55,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,87 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 255,42 Millionen USD gegenüber 195,59 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at