Northrim Bancorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Northrim Bancorp hat am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,61 USD. Im letzten Jahr hatte Northrim Bancorp einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Northrim Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 60,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 55,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at