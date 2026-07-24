Northrim Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Northrim Bancorp hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 63,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at