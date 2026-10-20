Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
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20.10.2026 23:30:01
Northrop Grumman: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, Northrop Grumman (NYSE:NOC) announced higher segment operating income guidance and accelerating sales momentum for 2027. Defense spending demands give the defense contractor multiyear visibility across major stealth bomber and strategic defense programs.
Three things management said stand out.
Defense demand pushed new quarterly orders well past billed work, lifting the backlog, or cumulative value of contracted future orders, to a company record. That order volume secures years of predictable defense production.
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