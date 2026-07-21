Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
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21.07.2026 13:02:25
Northrop Grumman Corp. Q2 Income Retreats
(RTTNews) - Northrop Grumman Corp. (NOC) released a profit for second quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $1.094 billion, or $7.68 per share. This compares with $1.174 billion, or $8.15 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.1% to $10.876 billion from $10.351 billion last year.
Northrop Grumman Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.094 Bln. vs. $1.174 Bln. last year. -EPS: $7.68 vs. $8.15 last year. -Revenue: $10.876 Bln vs. $10.351 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 43.750 B To $ 44.250 B
Company increases 2026 financial guidance for MTM - Adjusted EPS:
MTM-adjusted EPS1 now expected between $28.60 and $29.10, an increase of $1.20
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