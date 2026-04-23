Northrop Grumman informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Northrop Grumman hat am 21.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 6,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Northrop Grumman im vergangenen Quartal 9,88 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Northrop Grumman 9,47 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at