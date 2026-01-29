Northrop Grumman präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Northrop Grumman präsentierte am 26.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,65 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,60 Prozent auf 11,71 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 29,08 USD beziffert. Im Vorjahr waren 28,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 41,95 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Northrop Grumman einen Umsatz von 41,03 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at