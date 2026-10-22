Northrop Grumman präsentierte Quartalsergebnisse

Northrop Grumman stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,89 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Northrop Grumman ein EPS von 7,67 USD je Aktie vermeldet.

Northrop Grumman hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at