Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
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20.10.2026 12:28:13
Northrop Grumman Q3 Profit Rises; Lifts FY26 Earnings View, Backs Sales Forecast; Stock Gains
(RTTNews) - Aerospace and defense technology company Northrop Grumman Corp. (NOC) on Tuesday reported higher third-quarter earnings with sales growth on increased demand. Further, the firm raised fiscal 2026 outlook for MTM-adjusted earnings per share, while confirming sales view.
In pre-market activity on thew NYSE, the shares were trading 3.9 percent higher at $530.20.
Looking ahead for fiscal 2026, the company now expects MTM-adjusted earnings per share in a range of $29.35 — $29.75, compared to previous outlook of $28.60 — $29.10.
Segment operating income is now expected to be $4.940 billion to $5.040 billion, compared to $4.850 billion to $5.00 billion expected earlier.
Sales are still expected in a range of $43.75 billion to $44.25 billion.
In the third quarter, Northrop Grumman's net earnings came in at $1.124 billion or $7.89 per share, higher than $1.100 billion or $7.67 per share last year.
The company's sales for the period rose 6.7 percent to $11.122 billion from $10.423 billion last year, reflecting continued strong demand for global capabilities.
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