Northrop Grumman Aktie

Northrop Grumman für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851915 / ISIN: US6668071029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.10.2026 12:28:13

Northrop Grumman Q3 Profit Rises; Lifts FY26 Earnings View, Backs Sales Forecast; Stock Gains

(RTTNews) - Aerospace and defense technology company Northrop Grumman Corp. (NOC) on Tuesday reported higher third-quarter earnings with sales growth on increased demand. Further, the firm raised fiscal 2026 outlook for MTM-adjusted earnings per share, while confirming sales view.

In pre-market activity on thew NYSE, the shares were trading 3.9 percent higher at $530.20.

Looking ahead for fiscal 2026, the company now expects MTM-adjusted earnings per share in a range of $29.35 — $29.75, compared to previous outlook of $28.60 — $29.10.

Segment operating income is now expected to be $4.940 billion to $5.040 billion, compared to $4.850 billion to $5.00 billion expected earlier.

Sales are still expected in a range of $43.75 billion to $44.25 billion.

In the third quarter, Northrop Grumman's net earnings came in at $1.124 billion or $7.89 per share, higher than $1.100 billion or $7.67 per share last year.

The company's sales for the period rose 6.7 percent to $11.122 billion from $10.423 billion last year, reflecting continued strong demand for global capabilities.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Northrop Grumman Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Northrop Grumman Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Northrop Grumman Corp. 475,50 4,55% Northrop Grumman Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen