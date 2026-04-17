Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
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18.04.2026 01:13:00
Northrop Grumman Stock Analysis: Buy or Sell Before the Huge Investor Update?
This defense contractor will likely report a huge increase in backlog for its products and services. *Stock prices used were the afternoon prices of April 14, 2026. The video was published on April 16, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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