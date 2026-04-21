Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
|
21.04.2026 17:28:59
Northrop Grumman Stock Falls 6% Despite Reporting Strong Q1 Results
(RTTNews) - Shares of Northrop Grumman Corporation (NOC) are falling about 6 percent on Tuesday morning trading despite reporting higher earnings and revenue in the first quarter.
The company's stock is currently trading at $616.97, down 6.09 percent or $40.01, over the previous close of $656.98 on the New York Stock Exchange. It has traded between $450.13 and $774.00 in the past one year.
For the quarter, the company reported earnings of $875 million, or $6.14 per share, compared with $481 million, or $3.32 per share, last year. Revenue totaled $9.881 billion from $9.468 billion in the prior year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Northrop Grumman Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Northrop Grumman Corp.
|501,00
|-0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: ATX schwächer erwartet -- DAX wohl stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.