Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
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20.10.2026 17:18:28
Northrop Grumman Stock Rises 6% After Q3 Earnings And Revenue Increase
(RTTNews) - Northrop Grumman Corp. (NOC) is up 6.10 percent, gaining $31.15 to $541.80 on Tuesday. The rise follows the defense contractor's third-quarter results, with net income increasing to $1.12 billion, or $7.89 per share, from $1.10 billion, or $7.67 per share, a year earlier.
Northrop Grumman is currently trading at $541.80, up from the previous close of $510.65 after opening at $523.64 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $524.73 and $550.89 during the session. Trading volume stands at about 758,000 shares, compared with average volume of about 863,000 shares.
Third-quarter revenue increased 6.7 percent to $11.12 billion from $10.42 billion a year earlier. Northrop Grumman also provided full-year revenue guidance of $43.75 billion to $44.25 billion. The company's shares have traded between $470.06 and $774.00 over the past 52 weeks.
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