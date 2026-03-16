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16.03.2026 06:31:29
Northsand,Inc Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Northsand,Inc Registered präsentierte am 13.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 65,51 JPY. Im Vorjahr waren 28,61 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 59,50 Prozent auf 26,19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 16,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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