Northstar Clean Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Northstar Clean Technologies hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Northstar Clean Technologies ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,76 Prozent auf 0,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Northstar Clean Technologies 0,2 Millionen CAD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,100 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Northstar Clean Technologies ein EPS von -0,070 CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,59 Millionen CAD – eine Minderung um 7,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,64 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at