Northstar Clean Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Northstar Clean Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Northstar Clean Technologies ebenfalls 0,030 CAD je Aktie eingebüßt.

Northstar Clean Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at