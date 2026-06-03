Northstar Clean Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Northstar Clean Technologies hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen CAD – ein Plus von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Northstar Clean Technologies 0,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at