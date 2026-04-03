Northstar Gold A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Northstar Gold A hat am 01.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Northstar Gold A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at