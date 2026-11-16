NorthView Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NorthView Acquisition hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NorthView Acquisition -5245,350 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at