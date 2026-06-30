Northvolt Aktie

Northvolt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: NORTH1 / ISIN: NET00NORTH01

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30.06.2026 08:01:00

Northvolt: Reiche will Projektgesellschaft rasch an US-Start-up verkaufen

Weitgehend unbemerkt hat Wirtschaftsministerin Reiche die deutsche Northvolt-Projektgesellschaft verstaatlichen lassen. Nun sollen die Reste schnell an ein US-Start-up gehen. Gibt es dabei eine verdeckte Förderung?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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