Northvolt: Schwedischer Batteriezellhersteller überdenkt seine Ausbau-Pläne

Der Ausbau der E-Mobilität stockt, auch die Northvolt -Produktion in Schweden läuft nicht so schnell hoch wie geplant. Nun schaltet der Batteriezellhersteller womöglich einen Gang zurück. Was heißt das für die Fabrik in Heide? Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Zum vollständigen Artikel