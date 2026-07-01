Northvolt Aktie
WKN DE: NORTH1 / ISIN: NET00NORTH01
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01.07.2026 11:57:00
Northvolt-Nachfolge: Lyten übernimmt Kosten für Baustelle in Schleswig-Holstein
US-Unternehmen Lyten will bei deutscher Northvolt-Tochter einsteigen. Die Pläne fallen aber deutlich kleiner aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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