Northvolt Aktie

Northvolt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: NORTH1 / ISIN: NET00NORTH01

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01.07.2026 11:57:00

Northvolt-Nachfolge: Lyten übernimmt Kosten für Baustelle in Schleswig-Holstein

US-Unternehmen Lyten will bei deutscher Northvolt-Tochter einsteigen. Die Pläne fallen aber deutlich kleiner aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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