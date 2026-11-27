Northway Resources hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 0,7 Millionen CAD, gegenüber 1,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 23,16 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at