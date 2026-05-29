Northway Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Northway Resources hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Northway Resources ein Ergebnis je Aktie von 0,010 CAD vermeldet.

Northway Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 80,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at