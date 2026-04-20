Northway Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Northway Resources hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,1 Millionen CAD – ein Plus von 152,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Northway Resources 0,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Northway Resources hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,050 CAD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 4,72 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Northway Resources 2,85 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at