20.04.2026 06:31:29

Northway Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Northway Resources hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,1 Millionen CAD – ein Plus von 152,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Northway Resources 0,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Northway Resources hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,050 CAD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 4,72 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Northway Resources 2,85 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen