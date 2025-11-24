|
Northway Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Northway Resources äußerte sich am 21.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 75,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,5 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
