Northwest Bancshares Inc. Q4 Income Rises
(RTTNews) - Northwest Bancshares Inc. (NWBI) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $45.713 billion, or $0.31 per share. This compares with $32.750 billion, or $0.26 per share, last year.
Excluding items, Northwest Bancshares Inc. reported adjusted earnings of $48.708 billion or $0.33 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 18.8% to $202.825 billion from $170.722 billion last year.
Northwest Bancshares Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $45.713 Bln. vs. $32.750 Bln. last year. -EPS: $0.31 vs. $0.26 last year. -Revenue: $202.825 Bln vs. $170.722 Bln last year.
