Northwest Bancshares legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Northwest Bancshares präsentierte am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 239,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Northwest Bancshares 202,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at