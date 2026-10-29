Northwest Bancshares stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Northwest Bancshares hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,34 USD gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Northwest Bancshares hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 246,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 226,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at